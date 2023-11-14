Источник: Денис Тюлюлин сразится с Кристианом Данканом на турнире UFC Vegas 82

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин согласился заменить Сезара Алмейду в поединке против Кристиана Данкана на турнире UFC Vegas 82, который пройдёт в ночь с 18 на 19 ноября этого года. Таким образом, Тюлюлин принимает бой на четырёхдневном уведомлении, сообщает телеграм-канал Kalugin.

Сообщается, что Алмейда выбыл из-за срочной операции, которая ему необходима из-за инфекции.

Тюлюлин провёл в UFC четыре поединка и одержал победу в одном из них. В своём последнем бою он встречался с Грегори Родригесом. Поединок, проходивший на турнире UFC 292 в ночь на 20 августа, завершился победой бразильца нокаутом в первом раунде.

В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и восемь поражений в ММА.