Дана Уайт: послал спонсора, когда меня попросили удалить публикацию с поддержкой Трампа

Дана Уайт, президент крупнейшего промоушена смешанных единоборств UFC, рассказал о ситуации, которая произошла со спонсорами организации, после того, как он выложил в своих социальных сетях видео с поддержкой Дональда Трампа на выборах американского президента.

«Я выложил видео за Трампа в своих социальных сетях, и один из спонсоров обратился ко мне, чтобы я удалил эту публикацию. Знаете, что я сказал? «Иди трахни себя».

Ты можешь голосовать за того, кого хочешь, а я буду голосовать, за кого я хочу. Так это и работает. Меня даже не волнует, за кого ты голосуешь, это не моё дело, чёрт возьми. Пошли вы! Никогда не звоните мне и не говорите, за кого голосовать», — заявил Уайт на Youtube-канале Тео Вона.