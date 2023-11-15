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Минеев рассказал, как смог покинуть зону СВО, чтобы провести бой со Штырковым

Минеев рассказал, как смог покинуть зону СВО, чтобы провести бой со Штырковым
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев ответил на вопрос о том, как он сможет провести поединок с соотечественником Иваном Штырковым, будучи военнослужащим.

«Я могу сделать вес, чтобы защищать пояс Fight Nights? Не хочется заглядывать за широкую спину Ивана Штыркова, и очень много непонятного с моим графиком. Я провёл бой с Карвальо сейчас с позволения комбата, и ребята меня отпустили подготовиться, благословили. Но уже нужно… уже чувство некомфортное, надо позаниматься тем делом, за которое я взял на себя ответственность.

Какой у меня сейчас статус как у военнослужащего? У меня отпуск за свой счёт», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA состоится чемпионский турнир по кикбоксингу. Главным событием вечера станет бой Владимира Минеева и Ивана Штыркова.

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