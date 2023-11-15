Царукян: победа над Дариушем предоставила бы возможность сразиться за титул

Армянский боец UFC Арман Царукян, которому 2 декабря предстоит бой с Бенеилом Дариушем на UFC Fight Night, поделился мнением о своём сопернике и заявил, что его главная карьерная цель — стать чемпионом промоушена.

«Бенеил сильный боец. У него большой опыт, он хороший грэпплер. Отлично атакаует и у него неплохая оборона с точки зрения рестлинга. Он хорошо сбалансированный боец, поэтому подраться с ним было бы интересно. Однако я верю, что мои атакующие способности лучше и моя борьба лучше. Просто чувствую, что я лучше.

Эта победа принесла бы мне большую возможность подраться за пояс. Я собираюсь хорошо выступить и после Дариуша, надеюсь, я подерусь за титул. Если нет, то возьмусь за ещё один бой и выиграю его, и буду так продолжать. У меня есть цель, и я хочу её достичь», — заявил Царукян в интервью Middle Easy.