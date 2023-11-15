Джамал Хилл отправил послание Тому Аспиналлу

Бывший чемпион UFC американец Джамал Хилл дал комментарий по поводу британца Тома Аспиналла.

«Думаю, Том – настоящий жеребец. Это новая модель того, каким должен быть тяжеловес. Я в любом случае хочу сделать свои дела в полутяжёлом дивизионе, а затем подняться в весе и встретиться с Аспиналлом. Так что, Том, готовься к встрече, детка!» –приводит слова Хилла TNT Sports.

На прошедших выходных Аспиналл нокаутировал россиянина Сергея Павловича.

Напомним, после победы Аспиналл стал обладателем временного пояса в тяжёлом весе. Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение провести бой за временный пояс.