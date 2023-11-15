Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в бою с Линдоном Артуром 23 декабря

Российский боксёр Дмитрий Бивол проведет защиту своего пояса WBA в полутяжёлом весе против претендента из первой десятки рейтинга Линдона Артура 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает boxingnews24.

Ранее планировалось, что 32-летний Бивол встретится с Ричардом Риверой.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

За всю карьеру Линдон Артур потерпел единственное поражение — в поединке с соотечественником Энтони Ярдом в конце 2021 года. Примечательно, что это был бой-реванш — за год до этого Линдон сенсационно выиграл у Ярда по очкам.

Дмитрий Бивол приступил к активным тренировкам: