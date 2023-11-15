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Нганну рассказал, какую зарплату он получал в UFC, когда пришёл в промоушен

Нганну рассказал, какую зарплату он получал в UFC, когда пришёл в промоушен
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Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал о том, сколько он зарабатывал в промоушене в начале карьеры.

«Последние три года в UFC у меня были контрактные трудности, потому что я отказывался подписывать новое соглашение, которое гарантировало мне больше денег, но их всё равно было недостаточно. За бой с Фьюри я заработал больше, чем за всю жизнь, за всю карьеру. Даже за свой следующий бой в ММА я бы получил больше, чем за всю карьеру в UFC.

Вы должны понимать, что мне платили мало. Моя зарплата изначально была очень низкой, около $ 10 тыс. за бой, но, даже проведя десять боёв, ты всё ещё с трудом сводишь концы с концами», – рассказал Нганну в ходе подкаста The Last Stand на YouTube-канале SHOWTIME Sports.

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