Нганну рассказал, сколько боёв он планирует провести до завершения карьеры

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал о том, сколько ещё боёв он собирается провести до завершения карьеры.

«Я предпочитаю драться только с лучшими. Думаю, мне осталось провести около восьми боёв в карьере», — сказал Нганну в ходе подкаста The Last Stand на YouTube-канале SHOWTIME Sports.

Напомним, в последнем поединке Фрэнсис встречался с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну: