Дастин Порье: я бы точно согласился на третий бой с Джастином Гэтжи

Двукратный претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье рассказал о своём желании получить ещё один бой с американцем Джастином Гэтжи.

«Я бы точно согласился на третий бой с Джастином Гэтжи, и UFC 300 был бы для этого отличным вариантом, но посмотрим, как всё сложится. Если бы я был на месте Джастина и мне был бы гарантирован титульный бой, возможно, я бы не захотел рисковать. Посмотрим, что произойдёт, но я определённо открыт к этому поединку», — приводит слова Порье MMAJunkie.

В своём последнем бою на турнире UFC 291 в июле Порье уступил нокаутом во втором раунде соотечественнику Джастину Гэтжи. Поражение стало для него третьим за последние шесть лет, до этого американец проигрывал бразильцу Чарльзу Оливейре и россиянину Хабибу Нурмагомедову.