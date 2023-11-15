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Штырков и Минеев провели открытую тренировку перед боем

Штырков и Минеев провели открытую тренировку перед боем
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18 ноября на стадионе RED Arena в Сочи состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок между чемпионом AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым. Бойцы провели открытую тренировку в преддверии боя.

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»:

Владимир Минеев — Иван Штырков;
Ислам Муртазаев — Джонатан Оливейра;
Евгений Ганин — Дамьян Саванович;
Никита Шостак — Александр Малафеев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Напомним, в последнем поединке Владимир Минеев одержал победу над бразильцем Рафаэлем Карвальо. Его оппонент Иван Штырков, напротив, уступил техническим нокаутом в своём последнем поединке Константину Ерохину.

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