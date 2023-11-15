15-летнему Адаму Кадырову вручили новый орден

15-летний начинающий боец смешанных единоборств Адам Кадыров стал обладателем ордена «За служение религии Ислам» I степени. Об этом рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Адам Кадыров является сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей!» — написал Дудаев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также он получил государственную награду Татарстана орден «Дуслык» и удостоился высшей награды Карачаево-Черкесии – Адам получил орден «За заслуги». Кроме того, недавно он стал обладателем ордена «За заслуги перед Уммой» I степени и получил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».