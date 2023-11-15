Нганну рассказал, кто виноват в том, что его бой с Джоном Джонсом не состоялся

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал, кто виноват в том, что их бой с Джоном Джонсом не состоялся.

«Причина, по которой он не состоялся, — UFC. UFC ответственна за то, что этот поединок так и не случился.

Я считаю, что этот бой следует провести. Я вернусь в PFL и попрошу их организовать наше противостояние с Джонсом», — сказал Нганну в ходе подкаста The Last Stand на YouTube-канале SHOWTIME Sports.

Напомним, в последнем поединке Фрэнсис встречался с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.