Царукян объяснил, как можно победить Махачева

Армянский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал, как можно победить обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева. По словам Царукяна, Махачеву необходимо навязать «грязный» бой.

«Против Ислама тебе нужно выходить и драться. Нужно драться грязно. Необходимо идти постоянно вперёд, толкаться, бить и давить его. Не позволять ему давить тебя и отодвигать тебя к клетке. Ислам легко может перевести тебя на землю около клетки. Но в центре октагона он не так хорош. В последнем бою против Волкановски он не смог провести тейкдаун, потому что находился в центре октагона», — заявил Царукян в интервью Middle Easy.

Напомним, Арман Царукян проводил поединок против Ислама Махачева в апреле 2019 года. Тогда они подрались на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Их бой продлился всю дистанцию. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Махачеву.