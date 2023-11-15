Джамал Хилл пообещал нокаутировать Алекса Перейру

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джамал Хилл высказался о своём возможном поединке с действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой. Хилл выразил уверенность в том, что он нокаутирует Поатана.

«Запомните мои слова – я не собираюсь переводить его вниз и не собираюсь с ним бороться. И, несмотря на то что вы все считаете его невероятным ударником только потому, что он занимался кикбоксингом, а я нет, я буду драться с ним в стойке и нокаутирую. После того как я это сделаю, я брошу это в лицо каждому из вас, кто проявлял ко мне неуважение. Я лучший в своей весовой категории и один из лучших бойцов в мире. Вот почему я называю себя королём», – заявил Хилл на своём YouTube-канале.

Напомним, 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир UFC 295. В главном событии вечера Перейра техническим нокаутом во втором раунде одержал победу над Иржи Прохазкой из Чехии. Благодаря победе Алекс завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который летом из-за проблем со здоровьем оставил Джамал Хилл.