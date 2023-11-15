Макгрегор всё ещё рассчитывает выступить на турнире UFC 300

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассчитывает выступить на турнире UFC 300, который состоится в апреле 2024 года. Об этом ирландский боец сообщил в своих социальных сетях.

«Да, я в деле! Я уверен, мы получим дату. Никто никого не задерживает. Многое происходит за кулисами, но все вовлечённые стороны прилагают максимум усилий, чтобы это произошло», – ответил Макгрегор фанату, который спросил у ирландца о том, выступит ли он на турнире UFC 300.

Ранее Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, сообщил, что возвращение его подопечного отложено на лето 2024 года. По словам специалиста, экс-чемпион UFC в двух дивизионах может подраться в июле.

Напомним, профессиональный рекорд Конора Макгрегора в смешанных единоборствах составляет 22-6. Ирландец не выступал с июля 2021 года. Тогда на турнире UFC 264 он потерпел досрочное поражение от Дастина Порье, сломав ногу.