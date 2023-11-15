Макгрегор изъявил желание провести реванш с Хабибом, назвав россиянина «трусом»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор хотел бы провести реванш с бывшим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Печально известный сообщил в своих социальных сетях.

«Я бы выбрал Хабиба. Он самый большой трус в мире единоборств», – ответил Конор фанату, который спросил ирландца, с кем он бы хотел провести реванш.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов сталкивались в очном противостоянии в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда российский боец одолел ирландца сабмишеном в четвёртом раунде.

Напомним, Нурмагомедов завершил свою профессиональную карьеру в MMA три года назад, достигнув рекорда 29-0. На счету Макгрегора, который не выступал с лета 2021 года, 22 победы в 28 боях.