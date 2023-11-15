Сэндхаген рассказал, готов ли он снова принять бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец MMA Кори Сэндхаген, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, ответил на вопрос о том, готов ли он снова принять поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым, с которым он должен был подраться летом этого года. Сэндхаген полагает, что теперь Умар должен заново получить шанс подраться с ним.

«Если хотите честного ответа, вы его получите. Я принял поединок с Умаром, так как хотел подраться с претендентом номер один. Но потом он снялся, я вырвал победу у реально крепкого парня Роба Фонта, хотя получил травму в первом раунде. И я не думаю, что сейчас мы с Умаром находимся в одной плоскости. Теперь ему надо одержать одну-две победы, чтобы заслужить бой со мной. Он получил травму, это было обидно для него, потому что немногие хотели с ним драться», — заявил Сэндхаген в интервью Sportskeeda.

Ранее Кори Сэндхаген и Умар Нурмагомедов должны были провести бой в августе текущего года на турнире UFC on ESPN 50. Но перед тем ивентом российский боец получил травму, и его на коротком уведомлении согласился заменить Роб Фонт, который уступил Сэндхагену единогласным решением судей.