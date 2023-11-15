Усик шуточно ответил, является ли Фьюри его сложнейшим соперником

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) иронично ответил, является ли поединок с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) сложнейшим в его профессиональной карьере.

«Тяжёлый ли бой с Тайсоном Фьюри? Пффф… Нет. Конечно же, нет. Что вы такое говорите. У меня никогда не было тяжёлых боёв в карьере», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн. Ожидается, что поединок состоится 17 февраля 2024 года.