Уайлдер выступит на одном турнире с Биволом в Саудовской Аравии

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер проведёт свой следующий поединок с новозеландцем Джозефом Паркером. Бой состоится 23 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии, сообщает промоутерская организация Matchroom Boxing.

Профессиональный рекорд Уайлдера в боксе составляет 43-1-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в октябре 2022 года, Деонтей в первом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. На счету Паркера 33 победы и три поражения. В мае этого года он в стартовом отрезке удосрочил Файгу Опелу.

Остальные анонсированные бои карда предстоящего турнира Matchroom Boxing выглядят следующим образом: