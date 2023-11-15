Уайлдер выступит на одном турнире с Биволом в Саудовской Аравии
Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер проведёт свой следующий поединок с новозеландцем Джозефом Паркером. Бой состоится 23 декабря на вечере бокса в Саудовской Аравии, сообщает промоутерская организация Matchroom Boxing.
Профессиональный рекорд Уайлдера в боксе составляет 43-1-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в октябре 2022 года, Деонтей в первом раунде нокаутировал Роберта Хелениуса. На счету Паркера 33 победы и три поражения. В мае этого года он в стартовом отрезке удосрочил Файгу Опелу.
Остальные анонсированные бои карда предстоящего турнира Matchroom Boxing выглядят следующим образом:
- Энтони Джошуа (26-3-0) – Отто Валлин (26-1-0);
- Дмитрий Бивол (21-0-0) – Линдон Артур (23-1-0);
- Даниэль Дюбуа (19-2-0) – Джаррелл Миллер (26-0-1);
- Филип Хргович (16-0-0) – Марк де Мори (41-2-2);
- Арсланбек Махмудов (18-0-0) – Агит Кабайел (23-0-0);
- Фрэнк Санчес (23-0-0) – Джуниор Фа (20-2-0).
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