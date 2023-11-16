Казахстанский боец Жумагулов объяснил свой неудачный опыт выступлений в UFC

Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о своих выступлениях в лучшем MMA-промоушене мира. Казахстанский спортсмен назвал несколько причин, которые повлияли на его неудачи в американской организации.

«Возможно, где-то не дожал, во многих планах. Чуть-чуть тактика была другая. С весогонкой были проблемы. До UFC у меня пятираундовые, чемпионские бои были. И я привык драться все пять раундов, потом перешёл в UFC, и там трёхраундовые бои начались. Чуть-чуть не мог с этим открыться. Было тяжело, потому что привык всегда драться в пятираундовых боях. Там и выносливость, и тактика другая. Где-то назад уйдёшь, где-то чуть прибавишь. В четвёртых-пятых раундах я постоянно раскрывался, а в UFC пришёл и никак не мог раскрыться. Были, конечно, и свои причины. У меня и соперники такие были, что я открыться не мог. С сильными бойцами дрался», – заявил Жалгас в интервью Naiza TV.

Напомним, профессиональный рекорд Жумагулова в смешанных единоборствах составляет 14-9. С июля 2020 года по июнь текущего года Жалгас выступал в UFC, где он провёл семь боёв и потерпел шесть поражений.