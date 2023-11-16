Джошуа и Валлин впервые встретились лицом к лицу

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и швед Отто Валлин (26-1, 14 KO) провели дуэль взглядов на первой пресс-конференции, посвящённой их поединку, который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: Matchroom Boxing

Энтони Джошуа 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

Отто Валлину 32 года. В сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам россиянина Мурата Гассиева. Единственное поражение в карьере потерпел от британца Тайсона Фьюри.