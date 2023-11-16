Тренер Ковингтона сделал прогноз на бой своего подопечного с Эдвардсом

Цезарь Карнейро, тренер американского бойца UFC Колби Ковингтона, пообещал, что его подопечный отправит Леона Эдвардса в нокаут в четвёртом раунде на предстоящем турнире UFC 296.

«Мы поняли, что Колби не настоящий левша. Теперь мы точно знаем, над чем нам с ним предстоит работать. Если посмотреть на него сейчас, то видно, что он потрясающий. Он не опускает руки, как раньше. Он как боксёр.

Не думаю, что он завершит четвёртый раунд. Это будет технический нокаут в третьем или четвёртом раунде», — сказал Корнейро в интервью sherdog.com.

Напомним, бой Ковингтона станет главным событием турнира UFC 296, который состоится в ночь на 17 декабря и пройдёт на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, штат Невада (США).