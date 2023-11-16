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Дана Уайт признал завершение карьеры Хабиба самым обидным для себя

Дана Уайт признал завершение карьеры Хабиба самым обидным для себя
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Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался о прославленном российском бойце, бывшем чемпионе промоушена в лёгкой весовой категории Хабибе Нурмагомедове. Уайт признал, что ему было тяжело принять его решение о завершении карьеры, и назвал две основные причины поступка Хабиба.

«Завершение карьеры Хабиба было самым тяжёлым, потому что Хабиб мог много чего предложить и много чего достичь. Однако думаю, что, когда его отец скончался, это забрало у него всё счастье и он решил, что с него хватит. К тому же он заработал столько, что ему не пришлось бы делать что-либо в своей жизни», — сказал Уайт в подкасте на Youtube-канале Тео Вона.

На счету Хабиба 29 поединков в профессиональной карьере. Он завершил выступления в октябре 2020 года победой над Джастином Гэтжи и ушёл непобеждённым.

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