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Штырков рассказал, каким будет разговор со Шлеменко при личной встрече

Штырков рассказал, каким будет разговор со Шлеменко при личной встрече
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Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, каким будет разговор с Александром Шлеменко при личной встрече.

«Как и всегда, Александр ни о чём не разговаривает лично. Если у него есть какие-то вопросы, он мне их не задаёт, недовольства он не высказывает. По поводу нашей перепалки и моего мнения о тренировочном процессе в школе «Шторм» – я останусь при своём мнении. Извиняться мне не за что. Не знаю, о чём мне говорить с Александром, обычно у нас разговоров не происходило», – приводит слова Штыркова «Матч ТВ».

Напомним, 18 ноября на стадионе RED Arena в Сочи состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок между чемпионом AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

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