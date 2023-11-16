«Мы ближе, чем вы думаете». Джейк Пол — о возможности боя с Канело

Популярный боксёр Джейк Пол, изначально прославившийся как блогер, сообщил о намерениях провести боксёрский поединок с Саулем Альваресом, также известным как Канело. Пол отметил, что вероятность такого боя совсем не иллюзорная и он вполне может состояться в скором времени.

«Считаю, что становится по-настоящему весело. Интересен тот бой, который исторический, а Канело выражал интерес в своих интервью. Поэтому, я думаю, что мы ближе к этому бою, чем вы думаете, и это даже странно сейчас говорить», — заявил Пол в интервью MMA Fighting.

На счету Джейка Пола восемь поединков на профессиональной арене, в семи из них он одержал победы. Его следующим соперником станет Андре Август, их бой назначен на 15 декабря.