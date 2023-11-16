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Владимир Минеев — Иван Штырков: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Владимир Минеев — Иван Штырков: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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18 ноября на стадионе «RED Arena» в Сочи пройдёт турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном поединке которого встретятся знаменитые российские бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Иван Штырков.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на канале «РЕН ТВ». Он покажет четыре поединка, в том числе бой Минеева и Штыркова. Начало турнира запланировано на 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет освещать как главный бой, так и прочие события спортивного шоу.

На счету Минеева в ММА 18 боёв, в которых им было одержано 16 побед. Один раз боец проиграл. Ещё один поединок с его участием завершился вничью. В активе Штыркова в смешанных единоборствах 25 боёв (22 победы – два поражения – одна ничья).

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