Макгрегор высказался о дю Плесси, тот ему ответил

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор поделился мнением о южноафриканском бойце смешанных единоборств Дрикусе дю Плесси.

«Крепкий боец! Рад видеть, как он прогрессирует. Африка сейчас выпускает талантливых бойцов ММА», — написал Макгрегор в социальных сетях.

«Человек, который изменил эту игру», — высказался о Коноре дю Плесси, ответив ему.

Напомним, 21 января в Торонто (Канада) дю Плесси встретится с чемпионом промоушена в среднем весе Шоном Стриклендом. Их поединок возглавит турнир UFC 297.

В общей сложности Дрикус провёл 22 боя в ММА, в которых одержал 20 побед (девять нокаутом) и потерпел два поражения.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: