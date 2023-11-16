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UFC анонсировал реванш между Анкалаевым и Уокером

UFC анонсировал реванш между Анкалаевым и Уокером
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Пресс-служба американского промоушена UFC сообщила дату поединка между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. Как следует из сообщения лиги, бой-реванш состоится в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 14 января.

Напомним, первый поединок между Анкалаевым и Уокером состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) октябре и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Магомеда. После консультаций с Уокером врач решил не давать добро на продолжение поединка. Сам же Джонни после остановки противостояния начал всячески демонстрировать, что готов продолжить бой.

Что нужно знать о российском бойце Магомеде Анкалаеве:

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