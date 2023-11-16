Дана Уайт рассказал о 86-часовом голодании и показал фото до и после

Президент UFC Дана Уайт рассказал о 86-часовом голодании. В течение этого времени Уайт пил только воду. По словам Даны, после голодания чувствует он себя очень хорошо.

«Я провёл 86-часовое голодание на воде и чувствую себя невероятно! Очевидно, я не врач, но эксперты сказали мне, что голодание с употреблением лишь воды может помочь значительно снизить риск развития рака, болезни Альцгеймера и массы других проблем со здоровьем. Проведите своё собственное исследование и поговорите со своими собственными врачами. Но я категорически рекомендую это!» — написал Уайт у себя в социальных сетях.

Уайт также показал две фотографии: первая была сделана непосредственно перед началом поста, а вторая – сразу же после его окончания.

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Фото: Из личного архива Даны Уайта

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