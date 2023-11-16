Боец TOP DOG Серж Михель рассказал о своём прозвище Баварский снайпер

Боец TOP DOG Серж Михель рассказал, что получил прозвище Баварский снайпер благодаря тому, что может закончить поединок одним ударом.

«Я чувствую себя в Баварии как дома. Все мои воспоминания именно с ней связаны. У меня есть друг в сборной Германии. Там были все пацаны из разных регионов. А мы с ним были из Баварии. И как-то вместе постоянно держались, везде и повсюду. И очень гордились тем, что мы вдвоём из Баварии, что прошли очень далеко и вместе стали чемпионами. У нас такая гордость была. И именно он сказал, что я всегда могу закончить бой одним выстрелом. Меня считали ударником. И поэтому прозвали Снайпером, который может закончить всё одним ударом», — сказал Михель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.