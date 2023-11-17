Боец TOP DOG Михель: очень горжусь, что родился на Сахалине, у меня сохранился русский дух

Участник летних Олимпийских игр 2016 года, боец TOP DOG Серж Михель признался, что испытывает чувство гордости от того, что родился на Сахалине. По словам Михеля, у него сохранился русский дух.

«Мне кажется, что все боксёры или парни, занимающиеся MMA, выходят из сложной жизни. И где-то им это всё помогает. Хочу напомнить, что я родился на Сахалине. Это суровый край. И то воспитание, которое было вложено в меня. Я очень горжусь тем, что я родился там, что у меня сохранился русский дух. Именно этот дух мне не даёт сдаться, дать слабину. Тюрьма и улица научили меня стоять за себя», — сказал Михель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.