Боец TOP DOG Михель: боксу всё хуже и хуже. А вот MMA развиваются очень сильно

Участник летних Олимпийских игр 2016 года, боец TOP DOG Серж Михель поделился мнением о современном состоянии бокса и смешанных единоборств. По словам бойца, бокс сейчас переживает не лучшие времена, а ММА развиваются очень сильно.

«Я тоже так считаю. Боксу всё хуже и хуже. Взять хотя бы Германию, бокс даже не показывают по телевидению. Никакой раскрутки нету, как это было раньше. А вот MMA развиваются очень сильно, люди их приветствуют. Смешанные единоборства брутальнее, меньше засуживают, чем в боксе. Людям это больше нравится. У нас во Франкфурте делают MMA-ивенты на 10-20 тысяч человек. Когда такое было в боксе в последний раз?» — сказал Михель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.