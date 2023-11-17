Немец российского происхождения Серж Михель рассказал, хочет ли он вернуться на родину

Участник летних Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Германии, боец TOP DOG Серж Михель рассказал, хочет ли вернуться на родину в Россию.

«Не знаю, не могу сказать «нет». Мне очень нравится в России. В 2012 году я выигрывал международный турнир в Хабаровске, получил хрустальную перчатку, золотую медаль. И мне дали бы мастера спорта международного класса, если бы я жил в России. Я хорошо здесь выступаю, комфортно себя чувствую, разговариваю на русском языке. Мы с семьёй хотим следующим летом поехать не в Турцию, а в Сочи. А вообще думаю, может купить в России квартирку, чтобы тоже была. Таким мысли есть», — сказал Михель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.