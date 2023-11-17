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Боец TOP DOG Михель рассказал, сталкивался ли с негативом в Германии из-за происхождения

Боец TOP DOG Михель рассказал, сталкивался ли с негативом в Германии из-за происхождения
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Немецкий боец TOP DOG с русскими корнями Серж Михель признался, что не чувствовал враждебного отношения в Германии из-за своего происхождения. По словам Михеля, он проживает в маленьком городе, где его все знают и никто не станет ему говорить что-то негативное.

«Я – нет. У меня лично такого не было, я этого не чувствую. Я живу в маленьком городе, меня все знают. И никто уже не будет подходить, что-то мне говорить. Я тут вырос. У меня ничего такого не было, с такими проблемами не сталкивался», — сказал Михель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Михель рассказал, что получил прозвище Баварский снайпер благодаря тому, что может закончить поединок одним ударом.

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