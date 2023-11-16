Усик и Фьюри встретились с Сильвестром Сталлоне. Фото

Прославленный голливудский актёр Сильвестр Сталлоне посетил Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где проходила пресс-конференция с участием украинского чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика и чемпиона мира по версии WBC из Великобритании Тайсона Фьюри. Их бой пройдёт здесь же 17 февраля следующего года. Во время пресс-конференции Сталлоне встретился с Усиком и Фьюри.

Фото: https://twitter.com/MichaelBensonn

Фото: https://twitter.com/MichaelBensonn

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 21 бой, победив в каждом из них. 14 побед были добыты нокаутом.

На счету 35-летнего Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

Усик встретился с Криштиану Роналду: