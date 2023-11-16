Фьюри начал оскорблять Усика, Александр ответил

16 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходила пресс-конференция с участием украинского чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика и чемпиона мира по версии WBC из Великобритании Тайсона Фьюри. Во время мероприятия Фьюри стал оскорблять Усика, делая следующие высказывания:

«Знаешь, что будет дальше, сосиска? Я тебя разобью. Посмотри мне в глаза, ты, мерзкая сосиска».

Усик в ответ произносил: «Ещё, ещё», а после и вовсе рассмеялся.

Напомним, Усик в последнем бою победил Даниэля Дюбуа. Тайсон в последнем поединке встречался с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну и победил его раздельным судейским решением по итогам десяти раундов.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: