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Фьюри начал оскорблять Усика, Александр ответил

Фьюри начал оскорблять Усика, Александр ответил
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16 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходила пресс-конференция с участием украинского чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика и чемпиона мира по версии WBC из Великобритании Тайсона Фьюри. Во время мероприятия Фьюри стал оскорблять Усика, делая следующие высказывания:

«Знаешь, что будет дальше, сосиска? Я тебя разобью. Посмотри мне в глаза, ты, мерзкая сосиска».

Усик в ответ произносил: «Ещё, ещё», а после и вовсе рассмеялся.

Напомним, Усик в последнем бою победил Даниэля Дюбуа. Тайсон в последнем поединке встречался с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну и победил его раздельным судейским решением по итогам десяти раундов.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:

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