Усик опубликовал первый пост после анонса боя с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик разместил первый пост у себя в социальных сетях после анонса своего поединка с чемпионом мира по версии WBC из Великобритании Тайсоном Фьюри. Их бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Титульный день определён! История, я иду!» — написал Александр.

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 21 бой, победив в каждом из них. 14 побед были добыты нокаутом. В последнем бою украинец встречался с британцем Даниэлем Дюбуа, которого победил техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой Усика с августа 2022 года.

Боксёр Александр Усик встретился с Криштиану Роналду: