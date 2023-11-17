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Арман Царукян и 40-летний Глейсон Тибау показали актуальную физическую форму

Арман Царукян и 40-летний Глейсон Тибау показали актуальную физическую форму
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Известный российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками новой фотографией. На снимке вместе с Арманом присутствует бразильский боец ММА Глейсон Тибау.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

«Бразильский сок», — написал Царукян под фото.

«Оставайся сильным, оставайся здоровым», — добавил Тибау.

В общей сложности Царукян в смешанных единоборствах провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент Арману 27 лет. На счету Тибау 56 боёв, в которых им было добыто 37 побед (четыре нокаутом). 19 раз боец терпел поражения. Глейсону сейчас 40 лет.

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