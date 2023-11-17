Фьюри опубликовал первый пост после анонса поединка с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри разместил первый пост у себя в социальных сетях после анонса своего поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Бой британца и украинца должен состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Усик завернут словно рождественский подарок! Увидимся в феврале в Саудовской Аравии», — написал Фьюри.

Напомним, Тайсон в последнем поединке встречался с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и победил его раздельным судейским решением по итогам десяти раундов. Усик в последнем бою встречался с британцем Даниэля Дюбуа и победил его техническим нокаутом в девятом раунде.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну: