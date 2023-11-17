Бивол: Артур — лучший оппонент в полутяжёлом весе на сегодняшний день

Бксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг) высказался о своём будущем сопернике, 32-летнем британце Линдоне Артуре, бой с которым назначен на 23 декабря 2023 года.

«Я бы хотел поблагодарить команду Линдона Артура и его самого за то, что приняли бой. На сегодняшний день, думаю, это лучший оппонент для меня в полутяжёлом весе», — заявил Бивол на пресс-конференции.

На счету уроженца Токмака (Кыргызстан) Бивола 21 поединок на профессиональной арене, во всех он одерживал победы, 11 раз нокаутом. На сегодняшний день Бивол яявляется обладателем титула WBA в полутяжёлом весе, последняя защита была против Жилберто Рамиреса в ноябре 2022 года, тогда Бивол победил согласно единогласному судейскому решению.