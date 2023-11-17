Нганну подшутил над Фьюри, сравнив его с Гомером Симпсоном, пропустившим удар

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вспомнил свой недавний боксёрский поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Фрэнсис показал коллаж, в верхней части которого присутствует эпизод из мультсериала «Симпсоны» с Гомером Симпсоном, а в нижней – схожий момент из его боя с Тайсоном.

«Симпсоны» всегда всё знают», — написал Нганну.

Напомним, бой Нганну и Фьюри проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (десять раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.