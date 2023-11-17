Алджамейн Стерлинг рассказал, когда хочет провести бой с Максом Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал о готовности провести поединок с экс-чемпионом промоушена в полулёгком весе Максом Холлоуэем в марте следующего года. Соответствующий пост Стерлинг разместил у себя в социальных сетях.

В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, Стерлинг встречался с Шоном О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

Холлоуэй в последнем бою победил Чон Чхан Сона, известного как Корейский Зомби.

Россиянин Пётр Ян встретился с американцем Алджамейном Стерлингом: