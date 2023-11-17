Иржи Прохазка: начнём сначала, скоро увидимся

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), чех Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свои фото.

«Начнём сначала, скоро увидимся», — написал Прохазка.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Иржи встречался с бразильцем Алексом Перейрой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе. В активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в смешанных единоборствах.

Самый благородный и безумный чемпион UFC. Прохазка – уникальный: