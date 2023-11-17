Патрики Фрейре призвал лишить Усмана Нурмагомедова чемпионского пояса Bellator

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в лёгком весе Патрики Фрейре заявил, что россиянин Усман Нурмагомедов должен быть лишён чемпионского пояса лиги в лёгкой весовой категории. Ранее Нурмагомедов провалил тест на допинг. В ночь на 18 ноября мск Фрейре проведёт поединок с россиянином Александром Шаблием.

«Для меня поединок с Шаблием будет боем за титул. Правила есть правила. Если у него положительный результат теста на допинг, ему нужно освободить пояс. Таковы правила, он должен выбыть из турнира. Хотя это плохо для всех бойцов в организации», — приводит слова Фрейре MMA Fighting.

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Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может сохранить титул Bellator.