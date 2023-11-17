Штырков оказался тяжелее Минеева перед боем по кикбоксингу

Состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном поединке которого встретятся известные российские бойцы ММА Владимир Минеев и Иван Штырков. Противостояние пройдёт по правилам кикбоксинга 18 ноября на «RED Arena» в Сочи.

По итогам взвешивания немного тяжелее оказался Штырков: 96,3 кг против 95,8 кг у Минеева.

В активе Минеева в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых им было одержано 16 побед. Один раз боец проиграл. Ещё один поединок с участием Владимира завершился вничью. В настоящий момент Минееву 33 года. На счету Штыркова в смешанных единоборствах 25 боёв (22 победы – два поражения – одна ничья). Штыркову сейчас 35 лет.