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Штырков оказался тяжелее Минеева перед боем по кикбоксингу

Штырков оказался тяжелее Минеева перед боем по кикбоксингу
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Состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном поединке которого встретятся известные российские бойцы ММА Владимир Минеев и Иван Штырков. Противостояние пройдёт по правилам кикбоксинга 18 ноября на «RED Arena» в Сочи.

По итогам взвешивания немного тяжелее оказался Штырков: 96,3 кг против 95,8 кг у Минеева.

В активе Минеева в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых им было одержано 16 побед. Один раз боец проиграл. Ещё один поединок с участием Владимира завершился вничью. В настоящий момент Минееву 33 года. На счету Штыркова в смешанных единоборствах 25 боёв (22 победы – два поражения – одна ничья). Штыркову сейчас 35 лет.

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