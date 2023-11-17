Боксер Нерсисян: несправедливо включать Нганну в топ-10 WBC, это шарашкина контора

Звезда бойцовской лиги «Наше Дело» Давид Нерсисян прокомментировал попадание в рейтинг WBC бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

«Включение Нганну в рейтинг считаю несправедливым. Люди отдают боксу годы, чтобы попасть в этот рейтинг, а здесь [он попал в десятку лучших] только из-за одного боя. В профессиональном боксе Нганну провёл один бой — и тот проиграл, но сразу занял 10-е место в топе, где нет даже чемпиона по трём другим версиям.

Рейтинги WBC хуже, чем в поп-мма. По какому принципу туда попадают, непонятно. Шарашкина контора, а не организация». — сказал Нерсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловыс.

Давид Нерсисян идет на серии из шести побед и является непобеждённым бойцом лиги по правилам бокса «Нашего дела». Свой следующий поединок он проведёт 22 ноября на турнире лиги «Наше Дело» в Москве с Шамилем Галимовым по прозвищу «Пахан».