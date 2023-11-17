Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боксёрша снялась с соревнований, узнав, что её соперником будет мужчина-трансгендер

Боксёрша снялась с соревнований, узнав, что её соперником будет мужчина-трансгендер
Комментарии

Боксёрша Катя Биссоннетт снялась чемпионата по боксу в Квебеке (Канада) после того, как узнала, что её соперницей был мужчина-трансгендер Майя Уолмсли.

«Я спустилась из своего гостиничного номера, чтобы направиться в комнату, где все боксёры разминались. Мой тренер внезапно отвёл меня в сторону и сказал, что получил информацию в текстовом сообщении, которое затем подтвердил, что моя соперница не женщина по рождению. У нас не было никакой другой дополнительной информации.

Женщины не должны нести физический и психологический риск, связанный с решениями мужчины относительно его личной жизни и идентичности. Должно быть две категории: биологические мужчины и женщины», – приводит слова Биссоннетт Reduxx.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android