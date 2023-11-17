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Алджамейн Стерлинг дал прогноз на титульный бой Александр Волкановски — Илия Топурия

Алджамейн Стерлинг дал прогноз на титульный бой Александр Волкановски — Илия Топурия
Илия Топурия
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Один из топовых представителей легчайшего веса в UFC Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от титульного поединка между представителями полулёгкого веса Илией Топурией и Александром Волкановски.

«Если бой пройдёт в феврале, мы с вами увидим апсет. Я не особо люблю так говорить, потому что кажется, что я выступаю против Волкановски, что я сомневаюсь в Алексе. Но это не так. Я просто заявляю, что в данной ситуации победит более жёстко бьющий боксёр, которым является Топурия.

Волкановски лучше доносит удары. Он атакует, атакует и потом в итоге накапливает урон, чтобы победить соперника. Но Топурия вкладывается в каждый удар. И если Волкановски не будет в своей лучшей форме, я ставлю на победу Илии», – сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Напомним, бой между Волкановски и Топурией пройдёт на турнире UFC 298, который состоится 17 февраля 2024 года.

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