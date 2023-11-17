Джонни Уокер обратился к Магомеду Анкалаеву после объявления боя-реванша

Бразильский боец Джонни Уокер обратился к россиянину Магомеду Анкалаеву, с которым проведёт реванш.

«Незаконченное дело. Я заставлю его платить за запрещённый удар коленом», – написал Уокер в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что бой-реванш между Анкалаевым и Уокером состоится в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 14 января.

Напомним, первый поединок между Анкалаевым и Уокером состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Магомеда. После консультаций с Уокером врач решил не давать добро на продолжение поединка. Сам же Джонни после остановки противостояния начал всячески демонстрировать, что готов продолжить бой.