Аспиналл: я должен драться с Джонсом после того, как вырубил Павловича за одну минуту

Британец Том Аспиналл, который является временным чемпионом UFC в тяжёлом весе, заявил о желании подраться с американцем Джоном Джонсом.

«Я не самый большой любитель сидеть и просто ждать. Мне не нравится просто так владеть титулом и смотреть на всех с вершины. Я хочу драться с Джоном Джонсом. Никакого неуважения к Стипе Миочичу, но я выдал такой бой против Павловича… Кто всерьёз воспринимает бой Джонса с 41-летним Миочичем, который не уже дрался три года? Я только что вырубил самого страшного парня в тяжёлом весе за одну минуту!

Я понимаю, что Джонс и Миочич – великие бойцы, но всё заключается в актуальности. Сейчас нет более зрелищного бойца в UFC, чем я. Я чемпион, Джонс тоже чемпион. Стипе — просто мужик, который не дрался три года. Когда Джонс вернётся, ему будет уже сколько, 43? Кому интересен этот бой, когда есть вариант свести Джонса со мной, с бойцом, который отправляет всех в нокаут первом раунде?» – сказал Аспиналл в интервью TMZ Sports.